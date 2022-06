Deve scontare oltre un anno per il furto commesso nel 2018: rintracciato e portato in carcere

LONIGO - Deve scontare un anno, un mese e 8 giorni di reclusione per un furto commesso nel 2018. Ora è nel carcere di Vicenza. Lo hanno rintracciato a Lonigo, il 9 giugno, i carabinieri della locale stazione, dando così esecuzione all’ordine per carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia.

Lorenc Dakoli, albanese trentanovenne, residente in provincia, gravato da precedenti poiché riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato in concorso, commesso ad Arzignano ed Altavilla Vicentina nei primi mesi del 2018, è stato portato in caserma e poi, colcluse le formalità di rito, è stato accompagnato nella casa circondariale del capoluogo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Simile la sorte del cittadino romeno Constantin Florin Tofan, 42 anni, riconosciuto colpevole per violazione di norme su misure di prevenzione. Sempre il giorno 9, nella tarda serata, militari del Norm a Vicenza lo hanno fermato e accompagnato in carcere in base all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cremona. Per fatti compiuti nella città lombarda deve scontare un anno di reclusione.