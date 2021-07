Beccato mentre sniffa coca nell'auto dell'amico: agli arresti per spaccio e porto abusivo di armi

BASSANO - I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bassano del Grappa, insieme ai militari della stazione di Marostica, nell’ambito di attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi Michele Marchi, nato Verona il 21.03.1984, residente a Valbrenta, celibe, nullafacente, pluripregiudicato anche per reati specifici. Verso le 17 di ieri, in via della Ceramica a Marostica, i militari hanno controllato l’autovettura condotta da un bassanese 43enne, residente a Marostica, con precedenti penali, con seduto lato passeggero Marchi.

APPROFONDIMENTI VICENZA-BASSANO Spacciava cocaina, marocchino arrestato: il laboratorio nel suo... VICINO ALLE PISCINE Blitz antidroga a Mogliano: presi i pusher e segnalati tre clienti... MESTRE Pusher in manette, il cellulare squillava incessantemente: al cliente... VENEZIA Corriere della droga fermato in autostrada con 22 chili di coca... VENEZIA E PADOVA Fiumi di cocaina per la movida a Jesolo e Padova: sequestrati 38 chili AIELLO DEL FRIULI Fuga di gas, ma trovano 100 chili di cocaina nell'immobile... MESTRE Arrestato spacciatore 75enne di coca, percepiva la pensione di...

Si accertava che quest’ultimo stava assumendo cocaina, inalandola da una bottiglia di plastica. La perquisizione personale del 37enne ha poi permesso di rinvenire due involucri di cellophane con complessivamente 11,2 grammo di coca, altri 0,1 grammi in una custodia di lenti a contatto ed un involucro in carta stagnola con 16,7 grammi di sostanza da taglio. Inoltre, veniva rinvenuto un coltello a serramanico di circa 20 cm, con lama di 9 cm ed evidenti tracce di cocaina. La Pm Cristina Carunchio ha disposto la traduzione dell’arrestato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa udienza di convalida e contestuale rito direttissimo.