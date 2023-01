Ai domiciliari, 34enne esce di casa ma il braccialetto elettronico segnala tutto: denunciato per evasione

VALDAGNO - Esce di casa e resta fuori per un'ora e mezza. Poi ritorna, ma intanto il braccialetto elettronico aveva segnalato tutto ai carabinieri. L'uomo, che ovviamente si trovava ai domiciliari, è stato denunciato per evasione.

I carabinieri della compagnia di Valdagno, nel pomeriggio del 19 gennaio 2023, hanno deferito in stato di libertà per evasione un cittadino italiano di 34 anni residente nella “Città della lana”, già sottoposto ad arresti domiciliari con un dispositivo di controllo particolare, il “braccialetto elettronico”, per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti commessi ne 2021.

Attorno alle ore 14.30 giunge alla centrale operativa di Valdagno una attivazione del “braccialetto elettronico” in uso all’uomo, che segnala la sua uscita dall’abitazione di residenza. Dopo l’attivazione i militari valdagnesi si dirigono rapidamente alla casa dell'uomo, dove in effetti verificano che si è allontanato senza le previste autorizzazioni.

Scattano allora le ricerche del 34enne effettuando numerosi passaggi alla sua residenza e in zone e in locali da lui frequentati. Un’ora e mezza dopo, il dispositivo elettronico segnala il rientro dell’uomo al proprio domicilio, rientro che viene subito verificato con un ulteriore controllo dei militari. Ora il 34enne dovrà rispondere di evasione.