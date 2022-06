Malo, esagitato si oppone ai carabinieri: arrestato. Montecchio, topo d'auto in fuga: fermato in pochi minuti

MALO/VALDAGNO - Doppio episodio movimentato, con intervento dei militari dell'Arma. Le due vicende si sono svolte a Malo e Montecchio Maggiore, e hanno visto operare carabinieri maladensi e di Montecchio.

L'esagitato in casa

Dava in escandescenze, impediva ai sanitari di curare la sorella. Per resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri di Malo hanno arrestato, in flagranza, un 42enne di Malo, J.C., con precedenti. I militari l'altro giorno si erano recati a casa sua perché avvertiti da persone preoccupate per le urla ed i rumori provenienti dall'abitazione. Hanno trovato l'uomo in uno stato particolarmente alterato. Con i suoi comportamenti stava impedendo ai sanitari intervenuti di soccorrere la sorella, che aveva perso conoscenza per cause da chiarire. Alla vista dei militari, il 42enne ha assunto un atteggiamento ostile e provocatorio, opponendosi con forza alle operazioni di controllo e perquisizione, che peraltro ha fatto emergere una modica quantità di sostanze solitamente usate per il taglio della cocaina. Condotto in caserma in stato di arresto, l'uomo è stato trattenuto nelle celle di sicurezza sino al procedimento innanzi al Tribunale di Vicenza, che si è tenuto il giorno successivo, durante il quale è stato convalidato l’operato dei Carabinieri.

Il topo d'auto

I militari della compagnia di Valdagno, nel corso di un'operazione anti ladri della tenenza di Montecchio Maggiore, hanno denunciato per furto un uomo di 38 anni, originario del Nord Africa, già noto alle forze dell’ordine.

L'altro giorno, intorno alle 14.30 nei pressi di un noto supermercato di Montecchio, l'uomo, trovata una vettura lasciata aperta, arraffava al suo interno un portafogli con 25 euro e i documenti di identità del proprietario. Poi si dava alal fuga nelle vie della città credendo di riuscire a far perdere le proprie tracce. La pattuglia dell’Arma ha avviato l'immediato avvio delle ricerche e l’autore del furto veniva rintracciato nell’arco di pochi minuti. Dovrà rispondere del reato di furto dinanzi al magistrato.