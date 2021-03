Invita i colleghi medici a vaccinarsi, insulti e minacce di morte a presidente dell'Ordine dai "no-vax"

VICENZA - Aveva invitato pubblicamente i camici bianchi a vaccinarsi contro il Covid e per questo il presidente dell'Ordine dei medici di Vicenza, Michele Valente, è stato oggetto di una campagna di offese e minacce, addirittura di morte, da parte di anonimi esponenti no-vax.

«Muori tu e tutti quelli che si vaccinano come te» è uno dei messaggi, ma anche «ti auguriamo di morire di Covid, ma, siccome è un virus inventato, speriamo che tu muoia presto di qualche altra malattia».

Il tutto tramite social o anche mail giunte in forma anonima al professionista, che a gennaio aveva scritto una lettera aperta - ripresa da diverse fonti di informazione - per invitare i medici vicentini ad aderire in massa alla campagna vaccinale. Cosa che poi è avvenuta, dato che il 95% dei camici bianchi della provincia si è sottoposto alla profilassi anti-Covid.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia :«Rt a 1.28, Veneto in rosso da lunedì. Ci... NORDEST Luca Zaia: «Non mi sono ancora vaccinato, priorità agli... LA NOVITà Vaccinazioni in azienda, il protocollo Regione Veneto-imprese. Il... IL PUNTO Coronavirus in Veneto, il dg della Sanità: «Continuano a... IL VERTICE Vaccinazioni anche nelle aziende, priorità a 5 categorie,... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi, Veneto zona rossa da lunedì?... LA CAMPAGNA «Tutti vaccinati entro settembre»: il piano del Veneto,... LE DICHIARAZIONI Zaia: «La vaccinazione funziona, ne usciremo entro qualche... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. ​«Perché vaccini approvati... NORDEST Zaia: "Test fai da te al supermercato come in Germania"

A Valente è giunta la piena solidarietà degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Veneto, e del presidente di Fnomceo (la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici), Filippo Anelli. «Esprimiamo la massima solidarietà al presidente dell'Ordine di Vicenza Dott. Michele Valente che ha recentemente subito delle incomprensibili minacce di morte» scrivono gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri del Veneto.

«Questo - aggiungono - solo per difendere i principi in cui tutti noi medici ed odontoiatri crediamo, il rispetto della realtà scientifica, la tutela dei nostri pazienti e di tutti i cittadini. Queste minacce, anche se vili ed anonime, non devono essere sottovalutate in un momento estremamente difficile per tutto il Paese, in cui viene richiesto un corretto rispetto delle zone rosse ed arancioni , di nuove limitazioni alla libertà individuale, l'ulteriore sacrificio di moltissime categorie economiche a partita Iva dopo un anno di privazioni , categorie a cui sono indispensabili tangibili aiuti da parte dello Stato per motivi economici e morali. Ribadiamo ancora una volta che i vaccini hanno salvato l'umanità in un recente passato e ci salveranno anche questa volta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA