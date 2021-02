Appartamento distrutto dalla fiamme, i pompieri salvano il resto del palazzo che viene evacuato

VICENZA - Appartamento devastato dalle fiamme, ma i vigili del fuoco riescono a salvare il resto della palazzina. Oggi, alle ore 15:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gozzi a Vicenza per l’incendio di un appartamento al terzo piano di un condominio: nessuna persona è rimasta ferita, ma l'intero stabile è stato evacuato. I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento dell’intero fabbricato.

Le fiamme divampate in una camera hanno completamente bruciato la stanza distruggendo anche le malte e il laterizio del soffitto saltati per il calore. Distrutte le finestre per il calore e danni ingenti nell'intero appartamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile, operazioni che si concluderanno in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA