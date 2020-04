Appalti pilotati nella ristorazione: 4 arresti e 45 denunce

VICENZA - I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Vicenza, con la collaborazione dei colleghi dell'arma locale, stanno eseguendo dall'alba di oggi (martedì 28 aprile), nelle province di Venezia, Palermo e Livorno, quattro misure cautelari di arresto domiciliare nei confronti degli appartenenti a un'associazione a delinquere che avrebbe commesso vari episodi di corruzione fra privati. Altre 45 persone, rappresentanti o titolari di impresa, sono state denunciate in stato di libertà poiché ritenute responsabili della sola corruzione tra privati, per aver elargito le tangenti.



I provvedimenti, disposti dal GIP di Vicenza e coordinati dalla Procura della Repubblica berica, hanno dato il via alle indagini lo scorso novembre dopo l'esposto di un'azienda vicentina, leader a livello nazionale nel servizio di ristorazione. I quattro arrestati, sfruttando la fiducia della proprietà, orientavano sistematicamente le procedure di aggiudicazione degli appalti privati del gruppo a favore di imprese disponibili a riconoscere loro una percentuale dell'importo del contratto di forniture di opere o servizi. Dalle indagini degli investigatori dell'Arma il ricavato supera i 300 mila euro.