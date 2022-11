Asiago, prima città d'Italia, apre le casette dei mercatini di Natale

ASIAGO - Le temperature sono più che primaverili, come poche volte era successo nella storia a metà novembre, ma ad Asiago è già tempo di pensare ai regali di Natale e alla festività invernali. Questa mattina nel capoluogo dell'Altopiano dei Sette Comuni sono tornate le casette del mercatino «Asiago Giardini di Natale», che animerà il centro storico del capoluogo altopianese fino a dopo i giorni dell'Epifania.

Come già avvenuto negli anni scorsi la località turistica veneta, molto frequentata anche in inverno, è la prima in Italia ad aprire i mercatini natalizi. Si tratta di una strategia voluta dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Rigoni Stern, per «allungare» la stagione turistica e favorire l'afflusso di persone dalle città di pianura in un periodo solitamente di bassa stagione. L'iniziativa sarà ripetuta anche nei prossimi week-end, indipendentemente dalle condizioni meteo, mentre da giovedì 8 a domenica 11 dicembre e dal 20 dicembre all'8 gennaio il mercatino sarà aperto continuativamente dalle 10.30 alle 19.