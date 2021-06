Aperitivo con vista sui tetti della città: bentornati nella terrazza della basilica

VICENZA - Caffè e aperitivo nel balcone più suggestivo della città. Con vista sui tetti del centro e sui colli Berici.

Bentornati nella terrazza della basilica palladiana. Dopo mesi di stop a causa della pandemia, la parte superiore del monumento simbolo di Vicenza ha riaperto i battenti con il servizio bar. Ma esclusivamente nei weekend.

La ripartenza del capoluogo berico dopo il lockdown segna un nuovo capitolo. Dopo attività e musei civici, ecco il capolavoro di Andrea Palladio, nuovamente visitabile. L'accesso al monumento avviene con biglietto d'ingresso. Per i residenti è disponibile un ticket ridotto di 2 euro per la basilica e di 1 euro per il bar in orario serale.

Occhio agli orari. La terrazza può essere visitata il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17, mentre il monumento da martedì a domenica sempre dalle 10 alle 17. Dal 26 giugno al 31 agosto accessi da martedì a domenica fino alle 18 con la possibilità di vedere, nel salone, la mostra “Infernus” di Leonardo Frigo che rende omaggio a Dante a 700 anni della morte.