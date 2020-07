Anziano preso in giro da due ventenni: si arrabbia e li pesta al distributore

VICENZA - Preso in giro e insultato da due giovani ventenni (un vicentino e un padovano) mentre fa benzina al distributore, perché non sapeva inserire bene le banconote: pensionato vicentino di 77 anni si arrabbia e li prende a schiaffi, calci e pugni. L'uomo, come scrive il Giornale di Vicenza, finirà a processo con l'accusa di lesioni volontarie. Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA