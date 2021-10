Rapina e sequestro di persona dopo l'annuncio hard: arrestata donna dell'Est e tre complici

VERONA - I Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio nel corso di un'operazione condotta nelle province di Milano, Vicenza e Verona hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, tre uomini e una donna, tutte originarie dell'est europeo. L'accusa è di rapina aggravata e sequestro di persona. Il provvedimento è il frutto di una indagine, coordinata dal sostituto procuratore Elisabetta Labate, su una rapina effettuata lo scorso mese di maggio nell'abitazione di un giovane che aveva concordato una prestazione sessuale con la donna rispondendo ad un annuncio pubblicato sulla bacheca web di un sito d'incontri.

Dopo il rapporto, la donna aveva usato lo stratagemma di andare in bagno da dove, usando il suo telefono cellulare, aveva avvisato i complici che, una volta localizzato l'appartamento, avevano sfondato la porta d'ingresso aggredendo e malmenando la vittima, rapinandola di ulteriore denaro contante. In seguito all'aggressione il giovane aveva riportato delle lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. I quattro presunti rapinatori hanno tutti precedenti per reati contro il patrimonio. Sono risultati gli autori di un analogo episodio avvenuto qualche giorno dopo in provincia di Padova, dove con le stesse modalità avevano rapinato 1500 euro. In questo caso i giudici hanno contestato anche il reato di sequestro di persona essendo stata, la vittima, rinchiusa in una stanza per evitare che desse l'allarme. I quattro si trovano ora presso nelle carceri di Milano San Vittore, Verona Montorio e Vicenza.