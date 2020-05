Otto piccoli anatroccoli scivolano nella roggia: i pompieri li riconsegnano a mamma papera

ARZIGNANO - Otto piccoli anatroccoli scivolati lungo una griglia e finiti all’interno di una piccola roggia di via XXV Aprile, ad Arzignano sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco, i quali sono intervenuti anche con il personale del nucleo sommozzatori di Vicenza. L’avventura a lieto fine per gli anatroccoli questa mattina quando alcuni cittadini a passeggio hanno notato questi pulcini che non riuscivano a risalire il pendio della roggia. I sommozzatori sono entrati in acqua e hanno con delicatezza recuperato i piccoli anatroccoli, poi riconsegnati alla custodia di mamma papera. © RIPRODUZIONE RISERVATA