Amore finito, post su Facebook e poi si colpisce con un oggetto affilato sulle rive del Brenta

POVE (VICENZA) - Una ferita d'amore lo ha condotto alla disperazione, tanto da togliersi la vita. Un ragazzo di 26 anni ha tentato il suicidio sulle rive del Brenta, sulla ciclabile che attraversa Pove, colpendosi con un oggetto affilato, come spiega il Giornale di Vicenza. Il giovane aveva scritto su Facebook un post nel quale annunciava di volerla fare finita e il perché. Quindi è passato all'azione. Alcuni passanti, per fortuna, lo hanno notato e subito soccorso e dato l'allarme. Il giovane è ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 09:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA