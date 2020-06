Due amici trentenni bloccati sulla ferrata del Vajo Scuro per un infortunio

RECOARO - Due escursionisti in difficoltà questa mattina, 28 giugno, a tre quarti della Ferrata del Vajo Scuro, a 1.500 metri di quota. I due amici, entrambi trentaduenni di Padova, stavano salendo il percorso attrezzato, quando uno di loro si era fatto male a un braccio e non era più in grado di proseguire. Mentre una squadra del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno si portava sul posto, un soccorritore, che si trovava nelle vicinanze, per primo ha raggiunto i due e, dopo averli assicurati, li ha calati per un centinaio di metri fino alla base della parete. Assieme agli altri soccorritori poi, i due escursionisti sono stati aiutati a risalire un altro tratto di ferrata per raggiungere il sentiero principale e da lì, in una mezz'ora a piedi, sono stati accompagnati al parcheggio. I due si sono poi allontanati autonomamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA