Agroalimentare, piatti tipici, prodotti artigiani e della tradizione: aggiornate le normative delle "denominazioni comunali"

VICENZA - Dopo un intenso lavoro di approfondimento, la Commissione Statuto dell’Associazione Amici delle De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) Veneto, con la collaborazione e la condivisione dell’Unpli Veneto, è giunta all’approvazione della nuova versione del Regolamento Generale De.Co. Veneto.

Nella nuova versione è stata aggiornata la normativa che regola la disciplina delle caratteristiche dei prodotti agricoli e artigianali De.Co., eliminando per quanto possibile i fraintendimenti e le errate interpretazioni con lo scopo di far maggiore chiarezza.Fin dal primo regolamento, condiviso e sottoscritto tra Associazione Amici delle De.Co. Veneto e Unpli Veneto già nel 2015, si sono disciplinate, salvaguardate e promosse la conoscenza e la diffusione di tutti quei prodotti, piatti, manufatti e prodotti dell’artigianalità con forte caratterizzazione storica, locale e di identità territoriale, in quanto promotori delle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell’enogastronomia.

Nel nuovo regolamento si è ribadito in modo chiaro e preciso, inoltre, che non possono essere considerati De.Co. i prodotti a marchio europeo (Doc, Docg, Dop, Igt, ect) per non creare sovrapposizioni con prodotti già tutelati. «Un atto dovuto - sottolinea Dino Grande - per salvaguardare in modo chiaro e sicuro la filosofia e il significato delle denominazioni comunali». L’importanza e il peso delle De.Co. sono frutto del territorio e, soprattutto, della storia, della tradizione e della cultura di un determinato luogo. Non si tratta solo di prodotti agroalimentari, ma anche di piatti tipici, con le relative ricette, e poi di manufatti artigianali: tutti elementi che possono essere reperiti solo nell'ambito di una specifica zona, che rappresenta un ambito ristretto e particolare. «La Denominazione Comunale serve non solo a trasmettere la conoscenza dei prodotti in sé – ribadisce Grande - ma anche la storia e la vita del luogo dove vengono realizzati, con lo scopo di conservare questa ricchezza in termini di giacimento di biodiversità, risorsa unica di valore inestimabile della terra veneta e italiana. Attraverso le De.Co. possiamo riscoprire la nostra “identità”».

Il documento è stato firmato congiuntamente dai presidenti Unpli Giovanni Follador e Amici delle De.Co. Veneto Dino Grande. Erano presenti alla firma anche i presidenti dei Tavoli De.Co. provinciali di Treviso, Padova e Vicenza nelle persone di Claudio Crotti, Giuseppe Pengo e Riccardo Lotto, assieme al delegato per le De.Co. dell’Unpli Veneto Gianluigi Cavaliere.