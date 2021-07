Amici 20, Sangiovanni parla del rapporto con Giulia Stabile: «Quello che abbiamo ora non mi basta più»

Per Sangiovanni, protagonista di Amici 20, é un momento d'oro e potrebbe essere pronto a un passo importante nella storia con Giulia Stabile, vincitrice dell'ultima edizione. Il cantante di "Malibù" ha confidato che non è più abituato a stare senza di lei e che sentirla non gli basta. Per i fan, dunque, la coppia potrebbe pensare a una convivenza e vivere insieme tutti gli importanti traguardi professionali raggiunti e in cantiere. I due si sono conosciuti tra i banchi della scuola più famosa d'Italia e in casetta erano sempre insieme.

Amici 20, Sangiovanni e la convivenza con Giulia Stabile

A proposito della convivenza Sangiovanni ha voluto chiarire le sue intenzioni: «Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio piú. Stare cosí tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta. Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto». Sarebbe ancora presto condividere la stessa abitazione, ma potrebbero accorciare le distanze.

Sangiovanni dopo Amici 20

Sangiovanni ha cambiato vita dopo Amici 20, ha raggiunto una grande popolarità e i suoi successi trionfano nelle classifiche musicali. Intervistato da Big, Sangiovanni ha voluto parlare proprio di come si sente con tutta questa attenzione mediatica addosso: «Mi fa piacere ed é sicuramente una novitá per me, dopo tutti quei mesi di isolamento».