I cinesi pazzi per gioielli, arte e baccalà: la diretta dell'influencer Amelie Wei Lan a Vicenza

VICENZA - La diretta ha raccolto 75mila visualizzazioni per 161 mila like. Il numero più alto registrato nelle città venete in cui è stato proposto il format, fa sapere il Comune. Vicenza? Per i cinesi è sinonimo di gioielli, teatro Olimpico e naturalmente baccalà. Parola della giornalista e influencer cinese Amelie Wei Lan, protagonista di una diretta streaming di oltre 2 ore dal capoluogo berico. In questi giorni ha proposto ai suoi fan e agli utenti della piattaforma dell'ente del turismo cinese un viaggio alla scoperta di monumenti, prodotti tipici e curiosità locali. Non potevano mancare quindi le riprese dalle gioiellerie più prestigiose e dal suo monumento simbolo. E nemmeno la presentazione del piatto cult, ovvero il baccalà alla vicentina con polenta.

Conduttrice televisiva di Phoenix Tv, Amelie ha già realizzato numerosi live streaming per European Travel Commission, Enit, la città di Roma e le Regioni Toscana e Lombardia. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito di un progetto regionale dedicato al mercato turistico cinese in collaborazione con Enit, Comune e Consorzio Vicenza è. «L'evento che si è trasformato in un'importante vetrina per la città - sottolinea l'assessore Silvio Giovine - Quello cinese rimane un mercato turistico di eccellenza per l'Europa, malgrado i rallentamenti della pandemia». Un dato su tutti. Nel 2019, il 22% degli stranieri giunti nella città del Palladio - pari a oltre 30 mila arrivi su 138 mila - provenivano dalla Cina.