Alunna delle medie si butta dalla finestra durante la ricreazione: è grave

POJANA MAGGIORE - Un gesto deliberato: durante la ricreazione, la ragazza - studentessa delle medie nella scuola Palladio - ha scritto sulla lavagna il suo addio ai compagni di scuola, poi ha aperto la finestra dell'aula, al primo piano, e si è buttata giù. Nessuno ha visto nulla: la ragazza è piombata per fortuna su una piccola area erbosa, procurandosi numerose fratture e un trauma molto grave, ma è viva e cosciente. L'hanno trovata i compagni, rientrando al termine della ricreazione. Trasportata in ambulanza all'ospedale di Vicenza, è grave.





Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678

