Scontro frontale tra auto e camioncino dei rifiuti: donna incastrata fra le lamiere Foto

Ultimo aggiornamento: 11:11

ALTISSIMO (VICENZA) - Alle 7:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti inlungo laadper un: feriti i due conducenti.La squadra dei pompieri arrivati da Arzignano arrivati, hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto dalla Fiat Panda una donna, rimastaall’interno dell’abitacolo. La signora, ferita, è stata assistita dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.Ferito nello scontro anche l’autista del camioncino, portato pure lui in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro.Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno deviato il traffico (a causa dell'incidente l'arteria è rimasta bloccata per circa un paio d'ore) ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 9.30 dopo il recupero dei mezzi da parte del soccorso stradale.