Oro rubato, lascia il campionario in auto e va a cena al ristorante: errore fatale

ALTAVILLA VICENTINA - E' andato a cena in un noto ristorante di Altavilla Vicentina, lasciando nell'auto, parcheggiata all'esterno del locale, l'intero campionario d'oro, da lui stesso utilizzato in quella giornata per motivi di lavoro. Brutta sorpresa per un imprenditore di 49 anni, di origine indiana ma residente in Spagna, arrivato a Vicenza nei giorni scorsi per la rassegna internazionale orafa, che ha chiuso i battenti ieri sera in Fiera.

Vanno a mangiare al ristorante, al ritorno trovano le auto spaccate e gli ori tutti spariti

Secondo quando denunciato da lui stesso alla Polizia l'espositore aveva lasciato dentro l'auto la valigetta, contenente due bracciali e quattro anelli in oro con diamanti, per un valore di quasi 14 mila euro. Ma i ladri non si sono accontentati e gli hanno sottratto anche una borsa in pelle Louis Vuitton, una giacca contenente 1.000 euro in contanti e un computer portatile. All'uscita dal locale la brutta sorpresa: i ladri avevano rotto il finestrino posteriore della vettura facendo man bassa e a lui non è restata che recarsi in Questura per la denuncia. Non è stato precisato se l'imprenditore fosse assicurato contro i furti.



