L'alluvione e l'improvvisa rottura dell'argine "incastra" il sindaco: indagato Diego Marchioro

VICENZA - Il sindaco di Torri di Quartesolo (Vicenza) Diego Marchioro è indagato per omissione di atti d'ufficio e la creazione o continuazione di pericolo in merito all'alluvione del 6 dicembre 2020 che ha colpito il Comune. Due anni fa la rottura improvvisa dell'argine della roggia Caveggiara aveva portato l'acqua del Tesina ad entrare nella roggia dando il via ad esondazione che ha colpito diverse abitazioni. A comunicare l'informazione di garanzia arrivata questa mattina, 13 settembre, è stato lo stesso primo cittadino in una nota che risulta sia indagato che parte offesa. «Ho già nominato i difensori - scrive Marchioro - Ho passato una vita a difendere Torri dalle piene del Tesina, e mi ritrovo ora, amaramente, con un avviso di garanzia a causa di questo fiume per il quale ho speso giornate, nottate e grande impegno nell'arco di qualche decina di anni».