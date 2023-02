Al Comune 11 alloggi confiscati alle mafie, il sindaco: «Li destiniamo a situazioni di emergenza abitativa o disabilità»

MONTECCHIO MAGGIORE - Sono 11 gli appartamenti e i garage confiscati alla criminalità organizzata a Montecchio Maggiore, in via Bacchiglione ad Alte Ceccato, e che sono stati acquisiti definitivamente dal Comune che li utilizzerà nell’ambito di progetti di rilievo sociale. Si chiude dunque una vicenda iniziata nel 2015 con il sequestro di 64 immobili acquistati con proventi illeciti in diversi Comuni della provincia di Vicenza. Nel maggio 2020 l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) aveva comunicato che 11 appartamenti e 11 garage confiscati avrebbero potuto essere ceduti gratuitamente al Comune.

«Da parte nostra abbiamo subito manifestato l’interesse – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – la procedura è stata lunga e complessa ma finalmente è arrivata a compimento. Sottolineo la caparbietà con cui la nostra amministrazione è andata avanti per conseguire questo importante risultato». Sulla destinazione degli appartamenti il consiglio comunale si è già espresso: 5 saranno messi a disposizione in forma gratuita a enti del terzo settore per progetti di reinserimento sociale e autonomia abitativa rivolti a persone con disabilità psicofisica; 4 verranno dati in locazione (tramite specifico bando) alle giovani coppie con un contratto a canone agevolato al fine di incentivare la residenzialità e rivitalizzare il quartiere (devolvendo i profitti generati in progetti sociali); e infine 2 verranno utilizzati per gravi situazioni di emergenza abitativa e/o sociale.