Padova, prima vittoria del nuovo allenatore grazie a Donnarumma. Poker del Vicenza che vola in classifica: è secondo

Ultima gara dell'anno in serie C e ottimo bottino delle squadre venete. Vince il Padova, guidato da Torrente, terzo tecnico dell'anno solare per i biancoscudati, dopo l'esperienza di Massimo Oddo (battuto ai playoff promozione dal Palermo) e poi Bruno Caneo. Alla sua terza partita Torrente schiera Liguori trequartista dietro Ceravolo e De Marchi. Franchini a centrocampo al posto di Cretella ed ottine i 3 punti meritati.

Cronaca

Primo tempo con portieri in evidenza: Donnarumma e Valentini. A inizio ripresa si sblocca la partita, con un gol di Russini che insacca da distanza ravvicinata. La Pro Vercelli prova a reagire, ma sono invece una traversa di Liguori e poi Jelenic che per poco non portano al raddoppio.

Un grande brivido nel finale per i tifosi padovani: Saco spreca e poi Donnarumma miracoloso salva il risultato.

A Sesto S. Giovanni (Mi) gran colpo del LR Vicenza che rifila un poker alla Pro Sesto (tripletta di Stoppa) e la scavalca in classifica: ora è a un punto dalla capolista Feralpi e un punto sopra il Pordenone.

Lecco-Virtus Verona 0-0



Mantova-Sangiuliano City 2-1Padova-Pro Vercelli 1-0 (gol 49' Russini)Piacenza-Pergolettese 3-1Pro Sesto-LR1-4 (gol 16', 29' e 64' Stoppa, 32' Bruschi, 43' Rolfini)Renato-Novara 1-0Pordenone-Triestina 2-1 - gol 13' Adorante (T), 89' Burrai (P), 90+5' Piscopo (P) -