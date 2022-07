A Schio 60 bici abbandonate vanno all'asta: prezzi da 20 a 70 euro

SCHIO - Ci sono bici da uomo da 70 euro, da donna da 50 e addirittura mountain bike per bambini a 20 euro. Tutti prezzi a base d'asta, cioè in attesa delle offerte degli interessati.

Sono in buone condizioni le 60 biciclette messe in vendita dal Comune di Schio. Il 26 luglio dalle 11 alle 13 e mercoledì 27 dalle 14.30 alle 17.30 ci si può recare ai magazzini comunali di via Cementi per vederle da vicino. In alternativa, ci si può collegare al sito internet della stessa amministrazione, dove è disponibile una galleria fotografica con i dettagli tra cui l'importo.

Si tratta di mezzi recuperati e mai reclamati dai proprietari. Passato un anno dall'avviso del ritrovamento, possono essere venduti all'asta. «Le bici sono state rinvenute in stato di abbandono nel corso degli ultimi anni - osserva l'assessore all'ambiente Alessandro Maculan - Cerchiamo di dare un'occasione in più per scegliere la mobilità sostenibile. Sempre più persone, in particolar modo i giovani, preferiscono gli spostamenti lenti. Il costo delle biciclette tuttavia può scoraggiare l'acquisto».

Per comprarle bisogna compilare un modulo scaricabile dal sito internet del Comune e indicare l'offerta per la bici desiderata. Il modulo va consegnato in busta chiusa agli sportelli del Qui Cittadino entro le 13 del 5 agosto o spedito tramite raccomandata. In caso di parità di prezzo di due o più persone, la bicicletta verrà assegnata a chi ha presentato prima l'offerta. Nessuna cessione se l'importo è inferiore a quello indicato. Dettagli allo 0445.691364