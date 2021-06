Minacce sui social («Ti sfregio con l'acido»), Alessandra Moretti denuncia l'hater

L'eurodeputata vicentina Alessandra Moretti ha presentato oggi - 1. giugno - una denuncia per individuare l'autore di un post nel quale veniva minacciata di essere sfregiata con l'acido. Questa mattina l'esponente del Pd ha consegnato alla Polizia postale di Vicenza , documentazione sul caso. Dopo la sua partecipazione ad una trasmissione televisiva, Moretti era stata oggetto di un pesante post su Facebook in cui l'hater non aveva risparmiato oltre alle minacce, anche insulti.

Il profilo dell'utente, ha spiegato Moretti, è un fake, e a quanto risulta è stato creato ad hoc per insultare personaggi pubblici. L'eurodeputata annuncia battaglia anche in Europa spiegando di voler presentare una proposta per obbligare le multinazionali dei social a collaborare con l'autorità giudiziaria di polizia quando gli utenti si macchiano di reati.

