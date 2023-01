Montecchio Maggiore. Provoca un incidente stradale e rifiuta di fare l'alcoltest: denunciato e auto confiscata

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - Coinvolto in un incidente stradale, rifiuta di sottoporsi all'alcoltest e viene denunciato. Protagonista un cittadino italiano 52enne di Montorso Vicentino.



Attorno alle 18 di sabato 28 gennaio, il cinquantaduenne, mentre era alla guida della propria autovettura sulla SP 246 di Montecchio Maggiore, ha tamponato un veicolo che lo precedeva con a bordo quattro persone, causando delle lesioni lievi al conducente e a uno dei passeggeri. Nel corso dei normali controlli, fra i quali l'alcoltest, l'uomo ha rifiutato di farlo. Per questo i militari lo hanno denunciato, gli hanno ritirato la patente e e hanno confiscato il mezzo. L’uomo dovrà rispondere alla competente autorità giudiziaria berica per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e lesioni stradali.