Trovato morto nel suo ristorante, addio allo chef Alberto Carollo

POSINA - Lì dove ha riposto i sogni di una vita, è stato trovato morto. Albert Carollo, 42 anni, era lo chef del ristorante "Al lago di Posina" e la mattina di domenica 18 settembre i suoi collaboratori lo hanno trovato senza vita proprio sul luogo di lavoro.

Le cause della morte sono al vaglio dei carabinieri, non si esclude nessuna ipotesi, dal malore al gesto estremo. Proprio quest'anno il suo locale aveva vinto il premio come miglior ristorante del paese. Lascia due figlie.