Coppia aggredisce anziano: lei blocca l'ex suocero, lui lo colpisce con una violenta testata

BASSANO - Si presenta alla porta di casa dell'ex suocero con un amico e, insieme, aggrediscono l'anziano con una violenta testata al volto dopo un diverbio. La polizia di Bassano del Grappa, al termine delle indagini, ha denunciato una coppia bassanese per il reato di lesioni personali in concorso.

Secondo le ricostruzioni, i due giovani si sono presentati a casa della vittima suonando insistentemente il campanello cercando un conoscente che però non era presente nell'appartamento. Al termine di un'accesa discussione, mentre la ragazza ha bloccato l'anziano, il compagno ha colpito l'uomo con una testata mandandolo all'ospedale.