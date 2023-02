Schiaffi a un passeggero, poi aggrediscono il macchinista del treno arrivato a Schio: identificati i due violenti, hanno 19 e 21 anni

SCHIO - Gli agenti della polizia ferroviaria di Vicenza hanno individuato e denunciato, in collaborazione con i carabinieri di Malo e la polizia locale del consorzio «Alto Vicentino», due giovani di 19 e 21 anni, entrambi residenti nella provincia berica, per aver aggredito un viaggiatore e il macchinista la sera del 26 dicembre scorso, a bordo di un treno regionale in arrivo alla stazione ferroviaria di Schio, in provincia di Vicenza.

Un ragazzo, lamentandosi del disturbo che stavano arrecando due coetanei durante il viaggio, è stato schiaffeggiato dai due. Anche il macchinista del treno, giunto in stazione a termine corsa, per essere accorso in aiuto del viaggiatore e del capotreno che cercava di riportare la calma, è stato aggredito. Le indagini, condotte dalla Polfer di Vicenza con l'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza di Vicenza, e dalla descrizione fornita dalle vittime e testimoni ai carabinieri, hanno permesso di individuare ed identificare i presunti aggressori. I due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per percosse, lesioni personali e violenza nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio.