Rapinò minorenne al bar: 27enne arrestato per un'altra aggressione

SCHIO - Nella serata di ieri (giovedì 6 febbraio) i carabinieri della stazione di Schio hanno arrestato Mohamed El Farah, 27enne marocchino, pluripregiudicato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, revocando l’obbligo di presentazione quotidiana alle forze dell'ordine con gli arresti domiciliari.



Il 27enne era stato arrestato in flagranza, operato sempre da militari della compagnia scledense, per il reato di rapina commesso (assieme ad un'amica 19enne) nei confronti di un minorenne avvenuto lo scorso 13 ottobre 2019 al "Blu Bar", nel centro del capoluogo della Val Leogra. In quella occasione la coppia aveva aggredito e poi sottratto con violenza al ragazzo (poi costretto a ricorrere alle cure dell'ospedale, dove i sanitari avevano indicato una prognosi di 4 giorni) un paio di cuffiette Apple Airpods.



L’aggravamento della misura cautelare è scattata dopo che in due distinte occasioni El Farah si è presentato a firmare nella stazione dell'Arma in notevole ritardo rispetto agli orari previsti ma soprattutto, a conclusione di un’altra indagine, svolta dagli stessi militari di Schio, che lo ha portato ad essere denunciato per un'altra rapina commessa il 13 gennaio scorso insieme a B.R.S.I., 21enne brasiliano. Nell'occasione i due erano stati sorpresi ad asportare bevande alcoliche all’interno del supermercato Prix di Schio e, per guadagnarsi la fuga, avevano aggredito e spinto a terra la direttrice dell’esercizio commerciale. © RIPRODUZIONE RISERVATA