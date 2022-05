Aggredisce e minaccia la moglie davanti ai figli: 37enne finisce nei guai

VICENZA - Un 37enne vicentino è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate, dopo la segnalazione al 113 della moglie che alla polizia ha riferito di essere stata aggredita e minacciata dal marito davanti ai figli. Il pm della Procura di Vicenza ha disposto l'allontanamento immediato dall'abitazione in cui l'uomo vive con la moglie e i figli. Agli agenti delle volanti intervenuti nell'abitazione, in un popoloso quartiere di Vicenza, la donna ha riferito anche di un precedente episodio allarmante, il mese scorso, quando il marito le avrebbe puntato contro una pistola minacciandola di morte. In considerazione della gravità dell'episodio gli agenti, su invito dell'autorità giudiziaria, hanno effettuavano una perquisizione personale e domiciliare che si è conclusa con il rinvenimento di una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

