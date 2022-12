Agenti polizia locale premiati in municipio, misero in salvo molte persone nel condominio in fiamme

MONTECCHIO MAGGIORE - Il 4 novembre scorso Davide Panciera, Gyuli Camposilvan e Jonathan Valente, della polizia locale Castelli, hanno rischiato la vita per salvare gli abitanti del condominio invaso dalle fiamme in via Trieste a Montecchio Maggiore. Per loro un encomio solenne durante l’ultima seduta del consiglio comunale. hanno sfidato le fiamme mettendo a repentaglio la propria incolumità per allertare gli abitanti del condominio in via Trieste interessato da un incendio.

Si tratta del vicecommissario Davide Panciera, dell’agente Scelto Gyuli Camposilvan e dell’agente Jonathan Valente, che durante un servizio di pattugliamento in una delle zone più sensibili della città si sono accorti delle fiamme che fuoriuscivano da un appartamento al civico 89 di via Trieste. «Gli operatori Panciera e Valente salivano le scale fino all’ultimo piano, avvertendo i condomini dell’imminente grave pericolo – recita la motivazione dell’encomio letta dal sindaco Gianfranco Trapula - accompagnandoli all’esterno, mente nel contempo l’agente Camposilvan allertava telefonicamente i vigili del fuoco e provvedeva ad accompagnare in luogo sicuro gli abitanti sloggiati, tra cui minorenni molto piccoli, mantenendo per quanto possibile un clima sereno, nonostante la situazione di forte tensione emotiva e di viva disperazione dovuta al momento drammatico. È doveroso esaltare l’azione degli operatori che con prontezza operativa, lucidità d’azione e spregio del pericolo, hanno messo in salvo le vite dei condomini».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il fatto che «nel condominio c’erano numerose bombole di Gpl, senza l’intervento della polizia locale di pattuglia, l’incendio si sarebbe potuto trasformare in una tragedia per tutta la nostra comunità». Anche il presidente del consiglio comunale Gianluca Peripoli ha espresso compiacimento, a nome di tutti i gruppi consiliari, per l’onorificenza assegnata e vivo apprezzamento per l’operato della polizia locale castellana.