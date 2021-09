Visita del sindaco di Tirana, capitale che la berica-veronese Agsm-Aim pulisce: obiettivo 10 milioni di fatturato e 1000 addetti

VICENZA - La società di servizi vicentina Agsm Aim fa "affari" a Tirana, dove ha in appalto la pulizia della capitale albanese e dove presto il suo raggio d'azione si amplierà. Anche per questo il sindaco di Tirana Erion Veliaj oggi era in Veneto dove ha incontrato i rappresentanti economici e istituzionali di Vicenza e Verona, ed è stato con la sua delegazione, accompagnata dal presidente di Agsm Aim Stefano Casali, a palazzo Trissino dove ha incontrato il sindaco Francesco Rucco. Erano presenti anche altri rappresentanti del gruppo ed il presidente della Camera di commercio Giorgio Xoccato.

APPROFONDIMENTI VICENZA Nozze tra Vicenza e Verona: da Aim e Agsm nasce un gruppo da 1,5... LA MULTIUTILITY VENETA Fusione Agsm-Aim-A2A, diffida degli ex presidenti: «Serve gara... AZIENDE PUBBLICHE Alleanza Variati-Tosi, fusione Aim-Agsm: nozze e fatturato...

«Onorati della visita di Veliaj - ha detto Rucco -: facendo parte della famiglia Agsm Aim, anche Vicenza riduce le distanze con l'Albania che, ricordiamo, vede come primo fornitore e cliente proprio l'Italia dal momento che un terzo dell'economia albanese è legata alla nostra nazione. In particolare le imprese vicentine sono molto attive per quanto riguarda l'export». E nella capitale albanese è attiva l'azienda partecipata da Agsm Aim, Eco Tirana, che garantisce la pulizia della città in una fase di espansione. La previsione di sviluppo di Eco Tirana prevede, entro la fine del 2022, che la società offra servizi a tutta la capitale albanese raggiungendo un fatturato annuo di 10 milioni di euro e arrivando a oltre 1000 dipendenti. «Eco Tirana è un perfetto esempio di business tra Comuni – ha aggiunto Veliaj -. Per questo abbiamo deciso di raddoppiare l’impegno con il gruppo Agsm Aim per la pulizia della città. Dalle prossime ore verranno serviti 200 mila cittadini in più, con l’obiettivo di estendere quanto prima il servizio a tutta la capitale, una città enorme con oltre un milione di abitanti».

«La sinergia creatasi con Tirana è un vero e proprio vanto - ha sottolineato Casali - e siamo molto felici di fornire a una capitale europea un servizio che, nel futuro imminente, darà risposta a quasi 500mila abitanti. C'è soddisfazione perché Tirana riconosce alla nostra società Eco Tirana impegno, devozione, serietà e trasparenza».