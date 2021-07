Gruppo Deroma acquisito dal fondo Njord: fatturato 120 milioni previsto nel 2022

MALO - Il Gruppo Deroma di Malo, dichiarato insolvente nel 2015 dal Tribunale di Vicenza ed ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, è stato acquisito da Njord Partners Llp, fondo con focus specifico su investimenti in imprese europee e già presente in Italia per altre acquisizioni.

Grazie alla gestione del commissario straordinario, l'avvocato Marco Cappelletto, il Gruppo Deroma è divenuto leader mondiale nella produzione e commercializzazione di vasi in terracotta e plastica, passando da un fatturato di 61 milioni di euro nel 2015 a 110 milioni nel 2021 nonostante la pandemia sanitaria, con una previsione di 120 milioni per il prossimo. Il Gruppo è costituito da società produttive e commerciali situate, oltre che in Veneto, dove ha sede la holding, anche a Marshall (Texas), Montelimar (Francia), Navarrete (Spagna), Gloucester (Regno Unito) ed Hong Kong.