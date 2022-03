Carlyle acquisisce Dainese, il "demone rosso" diventa un po' americano. Silei resta ad

VICENZA - La società d'investimento globale Carlyle ha siglato un accordo per l'acquisizione di Dainese Group - leader a livello globale nel design e produzione di indumenti tecnici e protezioni per il motociclismo e gli sport dinamici - da Investcorp e Lino Dainese. Cristiano Silei resterà nel suo ruolo di amministratore delegato della società. Il closing dell'operazione è subordinato all'approvazione delle competenti autorità antitrust. «Siamo stati affascinati dalla forte identità del marchio di Dainese, dalla sua lunga storia e leadership in innovazione - commenta Massimiliano Caraffa, managing director leading consumer & retail del Carlyle Europe Partners advisory team -. Sfruttando la nostra rete globale ed esperienza nello sviluppo di brand consumer, siamo entusiasti di collaborare con l'azienda nel prossimo capitolo del suo percorso di crescita, costruendo sulla sua ampia gamma prodotto consumer-centric e l'impareggiabile eccellenza tecnica».

Dal 1972 a Molvena

Fondata nel 1972 e con quartier generale a Vicenza, con "cuore" a Molvena di Colceresa, nel Marosticense/Bassanese, Dainese Group ha progettato e brevettato invenzioni pionieristiche nel mondo della sicurezza e della protezione, tra cui il paraschiena e il primo airbag indossabile per i motociclisti, in collaborazione con i più grandi campioni dello sport mondiale. Negli anni è cresciuta fino a diventare un leader globale nella progettazione e produzione di abbigliamento tecnico e protettivo per l'industria motociclistica, con un network di 36 negozi diretti e costruendo una community fedele di atleti e appassionati del settore. Fondata nel 1917 e acquisita da Dainese nel 2007, Agv è leader nella progettazione e produzione di caschi da moto e condivide con Dainese una mission radicata sulla sicurezza. Acquisita nel 2020, Tcx - uno tra i leader nelle scarpe da motociclismo- è la più recente acquisizione che completa il portafoglio di prodotti Dainese.

Oltre mille dipendenti

Il Gruppo vanta un organico complessivo di oltre 1.000 dipendenti con una presenza in Emea, Apac e nelle Americhe. Cristiano Silei resterà nel suo ruolo di amministratore delegato della società. Il closing dell'operazione è subordinato all'approvazione delle competenti autorità antitrust. Si legge nella nota aziendale che Carlyle supporterà l'espansione internazionale di Dainese, in particolare in Cina e negli Stati Uniti, investendo nei canali di distribuzione diretta di Dainese e attraverso operazioni di M&A, "mergers and acquisitions", ovvero operazioni di acquisizione o fusione. L'investimento sarà effettuato da Carlyle Europe Partners V, un fondo con una dotazione di 6,4 miliardi di euro che investe in opportunità europee in diversi settori e industrie.