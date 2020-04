Donna accoltellata dal marito fugge in strada: è gravissima

MONTECCHIO MAGGIORE - Una donna ricoverata all'ospedale di Vicenza, in gravissime condizioni, rappresenta il bilancio di una grave fatto di sangue avvenuto nella serata di oggi (martedì 7 aprile), poco prima delle 20.30, a Montecchio Maggiore. Secondo una prima ricostruzione, in base ad alcune testimonianze, la donna è corsa in strada, gridando e invocando aiuto, a causa di più ferite all'addome e agli arti superiori, provocate da una lama o da un coltello, che le hanno fatto perdere molto sangue. Da quanto sembra si tratterebbe di un litigio, poi degenerato, con il marito, avvenuto all'interno del loro appartamento. I due coniugi, entrambi vicentini, hanno entrambi circa 40 anni.



Dopo l'allarme lanciato, da alcuni vicini di casa, alle forze dell'ordine sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure sul posto alla ferita, poi trasportata d'urgenza al San Bortolo, dove è stata subito operata. Sul luogo è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della locale tenenza che hanno bloccato l'uomo che in tarda serata, era ancora sotto interrogatorio per ricostruire la vicenda, nella stessa caserma. Per lui, al momento, non si esclude l'ipotesi di tentato omicidio.