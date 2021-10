Accoltella alla schiena il convivente 34enne durante una lite di notte in casa

VICENZA - Questa notte, 9 ottobre, attorno alle 2 su segnalazione pervenuta al 112 i carabinieri sono intervenuti in via Ciscati del Comune di Lusiana-Conco (Vicenza), presso il domicilio del 34enne. Qui i militari hanno trovato il 34enne con una profonda ferita da taglio alla spalla, colpito - a suo dire - con un coltello dal suo convivente, entrambi operai dipendenti di una ditta edile del posto, nel corso di un litigio le cui cause non sono note, avvenuto comunque in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol.

Prontamente soccorso, il ferito è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa e trattenuto con sette giorni di prognosi. In mattinata i carabinieri della Sezione Operativa hanno eseguito i rilievi all'interno dell'abitazione dove è avvenuta l'aggressione. Al termine delle attività, i militari della stazione di Lusiana, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile di Bassano del Grappa, hanno deferito il 35enne alla Procura della Repubblica di Vicenza per lesioni personali aggravate.