Abbonamenti scontati fino al 20% per gli studenti delle famiglie a basso reddito: le novità del trasporto pubblico

VICENZA - Gli sconti arriveranno al 20%. Saranno destinati alle famiglie con redditi inferiori a 20 mila euro.

Bus agevolati per gli studenti di Vicenza e provincia. Coloro che acquisteranno un abbondamento annuale Svt per l'anno scolastico 2021/22 per i servizi extraurbano, urbano di Bassano del Grappa, Recoaro, Valdagno e Vicenza (urbano e suburbano) avranno diritto a una riduzione sul costo del titolo di viaggio. Al contributo, voluto dalla stessa Società Vicentina Trasporti, potranno accedere anche gli altri figli dello stesso nucleo familiare.

La procedura per la domanda prevede una mail a svt-plus@svt.vi.it tra il 15 luglio e il 7 agosto con numero di tessera, codice fiscale e Isee familiare. Gli interessati riceveranno una mail di conferma, che andrà esibita in formato cartaceo alle agenzie Svt incaricate.

E per gli studenti che non rientrano in questa fascia? Non ci saranno aumenti né dei biglietti né degli abbonamenti. Parola del presidente della Provincia Francesco Rucco: «Le tariffe resteranno invariate - assicura - E' un segno di attenzione alle famiglie già colpite dalle difficoltà economiche causate dalla pandemia e da aumenti generalizzati delle utenze domestiche».