Abbigliamento a scuola, la preside del Fogazzaro si scusa e scrive ai ragazzi

VICENZA - Ha scritto una lettera di «riconciliazione» agli studenti la dirigente scolastica del liceo Fogazzaro di Vicenza, Maria Rosa Puleo, oggetto di uno sciopero l'altro ieri per espressioni giudicate sessiste, relative all'abbigliamento di alcune allieve. «La passione e la spontaneità - è scritto nella lettera - mi hanno guidata ancora una volta nel mio intervento nelle classi. Solo dopo ho scoperto che qualcuno si era sentito offeso da alcune mie espressioni. Sono profondamente dispiaciuta e addolorata se ho involontariamente causato disagio e sofferenza: mi scuso sinceramente di quanto possa essere stato inteso come offensivo e confido che queste scuse possano essere accolte». Nel pomeriggio è previsto inoltre un incontro on line del consiglio d'istituto, con studenti e genitori, per un chiarimento definitivo sulla vicenda, ma anche per porre le basi di un regolamento che dal prossimo anno dovrebbe essere applicato sull'abbigliamento degli studenti in classe.

