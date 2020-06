Lei va al lavoro, al ritorno il figlio 12enne non è a casa: l'aveva preso il papà. Denunciata coppia separata

TORRI DI QUARTESOLO - La mamma, 30enne, va al lavoro e lasciato a casa, da solo, il figlio, un ragazzo di 12 anni. Ma al ritorno, qualche ora più tardi, non lo trova più. Cos'era accaduto? Lo aveva portato con sé il papà, anche lui trentenne, che risiede a Monticello Conte Otto. La coppia è separata. Ci sono stati momenti di apprensione, fino a quando la madre è riuscita a parlare con il figlio, ed ha saputo da lui che si trovava a casa del genitore.



I carabinieri sono andati a prenderlo e lo hanno riportato a casa, a Torri. Ma hanno anche denunciato entrambi i genitori, lei per abbandono di minore, lui per sottrazione di minore.

