Abbandona l'ospedale e vaga per dodici ore: lo ritrovano nella notte in un boschetto di periferia

VALDAGNO - Dodici lunghe ore di ricerche, poi finalmente il 40enne scomparso è stato ritrovato. Aveva lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato e si era incamminato senza avvertire nessuno. Era l'una di questa notte quando i carabinieri di Valdagno, insieme ad agenti della polizia locale, hanno rintracciato un cittadino italiano di 40 anni che, in stato confusionale, si era allontanato dall’ospedale di Valdagno.

L’uomo, di cui non si avevano notizie dal primo pomeriggio del 15 giugno, è stato rintracciato in una zona boschiva nella prima periferia della città della lana grazie all’impiego di tre equipaggi delle stazioni di Valdagno e Montebello nonché della tenenza di Montecchio Maggiore, specificatamente attivate e coordinate dalla centrale operativa per le ricerche. L’uomo è stato trovato in buone condizioni fisiche.