A4, scontro fra tre auto, due si incendiano: una persona morta carbonizzata

MONTEBELLO - Alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, un chilometro prima dell’uscita di Montebello in direzione Venezia per un incidente tra tre auto e conseguente incendio di due vetture: una persona carbonizzata: due feriti. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno spento le fiamme, mentre il conducente e la passeggera di una delle auto se pur feriti sono riusciti a venire fuori in tempo dall’abitacolo. Niente da fare per la persona alla guida di una piccola utilitaria, morta carbonizzata. Una terza vettura coinvolta di striscio.

Il personale del SUEM ha assistito i due feriti e trasferito la donna in ospedale. Sul posto la Polstrada il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.

Ultimo aggiornamento: 22:09

