A4, bisarca carica di auto prende fuoco in autostrada. Sullo stesso punto, auto nel canale: conducente sparito

MONTEBELLO VICENTINO - Alle 6.10, di oggi venerdì 30 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore in direzione Venezia per l’incendio di una bisarca, che trasportava 8 auto: illeso l’autista. Il conducente, partito da Brescia e diretto a Pordenone, si è accorto delle fiamme, divampate probabilmente dalle ruote posteriori, le quali si sono subito estese al carico. Ha accostato e chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, Arzignano e Vicenza con due autopompe, 2 autobotti e 12 operatori, hanno spento il rogo, riuscendo a salvare 2 automobili, che erano state caricate a ridosso della cabina, bruciate le altre 6. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate dopo circa due ore.

Auto nel canale, conducente sparito

Precedentemente alle 2 della notte scorsa, sempre la squadra dei vigili del fuoco di Lonigo è intervenuta in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore, più o meno nello stesso punto dell’incendio della bisarca, per un’auto finita fuori strada nel canale di scolo adiacente la corsia di soccorso: irreperibile il conducente. I componenti della squadra hanno messo in sicurezza l’auto finita e controllato tutte le zone adiacenti alla ricerca del conducente, insieme al personale del Suem 118. Esito delle ricerche negative.