TORREBELVICINO (VICENZA) - Il "10eLotto premia" il Veneto: nel concorso del 4 gennaio un giocatore di Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro con una giocata da 3 euro su un'estrazione frequente. In totale, l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,7 milioni di euro in tutta Italia.