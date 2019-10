​Zalando, accordo con Fiege: previsti 1000 nuovi posti di lavoro a Nogarole Rocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zalando, piattaforma europea online leader nella vendita del fashion, annuncia per il proprio magazzino di Nogarole Rocca una partnership col fornitore di servizi Fiege, con cui già collabora nel Pavese a Stradella. La stessa Fiege stima di creare mille posti di lavoro nel medio termine.Dopo la posa della prima pietra avvenuta a giugno 2018, la costruzione dell’edificio del centro logistico di Nogarole Rocca è quasi ultimata: il processo di installazione del sistema intralogistico è attualmente in corso e le prime operazioni cominceranno ad inizio 2020. «Siamo molto entusiasti di poter collaborare nuovamente con il nostro partner Fiege e stiamo già guardando al prossimo passo. Siamo infatti proiettati verso l’apertura di Nogarole Rocca che rientra nel nostro piano strategico di crescita in Italia e negli altri mercati del Sud Europa», dichiara il manager Riccardo Vola.L’apertura permetterà a Zalando di servire i clienti italiani ancora più rapidamente. La struttura di Nogarole Rocca sarà di circa 130.000 metri quadrati, simile agli hub centrali in Germania (Erfurt, Mönchengladbach, Lahr) e Polonia (Stettino e Lodz). La vicinanza ai mercati del Sud Europa e la disponibilità di manodopera sono state alcune delle ragioni che hanno determinato la scelta di questa area.Le domande per il processo di assunzione possono essere presentate a: