Le due anime della Lega. Il caso Salvini-Giorgetti, Zaia: «Si vola con due ali, con una si precipita»

VERONA - «Si vola sempre con due ali, con un'ala sola si precipita». Lo ha detto Luca Zaia, Governatore del Veneto, sulle diverse posizioni all'interno della Lega tra Salvini e Giorgetti, a margine dell'inaugurazione di Marmomac a Verona. «La Lega è una - ha aggiunto - .Come diceva Carducci parlando di sua mamma in un compito alle elementari scrisse "mia madre è mia madre punto e basta", la Lega è la Lega punto e basta». Tra Giorgetti e Salvini «non c'è nessun divario - ha rilevato - un grande partito ha dibattiti al suo interno ma la Lega è una sola, nasce come unica ed indivisibile».

Morisi indagato: cosa ha detto Zaia

«Su Morisi non faccio nessuna dichiarazione, perché è una vicenda personale, e posso fregiarmi del fatto che delle vicende personali non ho mai parlato in vita mia. Inoltre dai giornali si capisce che è una vicenda in evoluzione, per cui a me sembra assurdo qualsiasi commento». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sull'inchiesta della Procura di Verona che coinvolge l'ex social manager della Lega.