Coronavirus, Luca Zaia: «Positivi 1,4% dei medici e 1,6% degli infermieri. Siamo in un mezzo lockdown: apriamo, ma liberalizziamo le mascherine» Video

Coronavirus Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi, 10 Aprile 2020 . Ecco gli argomenti principali affrontati: l'obiettivo è fare 20mila tamponi al giorno e il governatore ha fornito anche i dati di medici e infermieri positivi al coronavirus; riaprire alla normalità i centri Covid; liberalizzare le mascherine per poterle reperire ovunque e permettere ai lavoratori di riprendere l'attività in sicurezza e far ripartire l'economia in modo sperimentale con aziende virtuose. Il presidente della Regioneparlavideo dalla sua pagina Facebook ai venetioggi,. Ecco gli argomenti principali affrontati: l'obiettivo è fare 20mila tamponi al giorno e il governatore ha fornito anche i dati di medici e infermieri positivi al coronavirus; riaprire alla normalità i centri Covid; liberalizzare le mascherine per poterle reperire ovunque e permettere ai lavoratori di riprendere l'attività in sicurezza e far ripartire l'economia in modo sperimentale con aziende virtuose.

l Coronavirus resiste alla quarantena: uno su due guarisce e resta contagioso Due settimane non bastano per avere la certezza di essere guariti dal nuovo coronavirus . Neppure se l'infezione non dà più alcun tipo di sintomo. Il 50% dei tamponi di controllo eseguiti sui pazienti che hanno portato a termine l'isolamento, cioè al 14esimo giorno dal momento della conferma del contagio, risulta ancora positivo.

Per la 'fase due' il presidente del Veneto Luca Zaia chiede di «togliere l'ordinanza sulla requisizione delle mascherine» e «una sperimentazione con un pacchetto di aziende più serie». «Se non liberalizzano le mascherine - ha detto Zaia - è inutile riaprire le aziende perché non le trovano e non possono mettere in sicurezza i lavoratori. Spero che ritirino l'ordinanza perché darebbe la stura alle importazioni e potremmo trovarle dappertutto. Oggi abbiamo un 'mezzo lockdown', perché i Prefetti hanno dato a molti la possibilità di ripartire. Prendiamo atto che le curve sono ancora buone, chiedo anche la possibilità di partire prima del 3 maggio con un pacchetto di aziende virtuose. C'è sentore che il Governo approvi il Dpcm alla volta di stasera, di lì dovremo pensare cosa fare come Regioni».

finestra tra il 15 ottobre e il 15 dicembre

