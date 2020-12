Zaia in diretta sui contagi da Covid in Veneto, lieve flessione a Verona. Flor alla guida della sanità al posto di Mantoan. I direttori sanitari nominati commissari

Il presidente del Veneto Luca Zaia torna in diretta oggi, 22 dicembre 2020, per il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. In Veneto è stata avviata la campagna per fare i tamponi a tutte le persone che sono arrivate dal Regno Unito nelle ultime due settimane. C'è il sospetto che la variante inglese del virus possa essere entrata a Nordest già a novembre e la conferma arriva dall'andamento uguale della curva dei contagi veneta con quella inglese.

Bollettino

Da inizio pandemia ci sono stati in Veneto 22.588, gli attualmente positivi sono 102.578, le persone ricoverate sono 3.286, delle quali 379 (+4) e in terapia intensiva e 2.907 (+6) nei reparti non critici. I nuovi morti sono 150 che risentono dell'acculo delle vittime di lunedì. «Si sono registrati dei cali nel numero dei contagi in Verona, speriamo continui» dice Zaia. «In questo periodo di feste è ancora più importante usare mascherine e lavarsi le mani questo perché l'andare a fare spese e compere porta ad assembramento».

Piano vaccinale e variante inglese

Zaia ha ha annunciato che domani i dottori Francesca Russo e Giorgio Palù faranno il punto sul piano vaccinale e sulla situazione della variante britannica del virus.

Nuovo direttore della sanità veneta

Luciano Flor, 62 anni, nominato successore di Domenico Mantoan alla guida della sanità veneta. «Ci sono giunti moltissimi curricula, ma noi ci tenevamo che il nuovo direttore avesse un profilo da medico specie in un momento come questo - dice Zaia - e il dottor Flor ha un altissimo profilo in questo senso, quindi gli auguro buon lavoro e ringrazio il dottor Mantoan per quanto fatto per il Veneto».

«Flor non avrà il massimo stipendiale previsto, ma avrà una retribuzione in linea con quella degli altri dirigenti - continua Zaia - oggi abbiamo anche nominato i commissari delle Ulss: i direttori sanitari diventeranno ora commissari delle proprie Ulss. Ringrazio i direttori sanitari che dovevano andare in pensione e hanno deciso di rimanere in attesa di uscire da questo incubo che ci perseguita».

