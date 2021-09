Wolfgang Abel, il veronese degli omicidi firmati Ludwig, in coma dopo una caduta in casa

VERONA - Wolfgang Abel, il veronese che assieme a Marco Furlan è stato condannato per 15 omicidi tra il 1977 e il 1984 firmati «Ludwig», è in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento dopo essere stato vittima di un malore. Abel, che ha 61 anni ed ha scontato 32 anni tra carcere e arresti domiciliari, era tornato completamente libero nel 2016. L'uomo è ricoverato in Terapia intensiva al Polo Confortini. Abel, riferisce il quotidiano L'Arena, è stato trovato privo di sensi giovedì mattina nella sua abitazione a Monte Rico di Arbizzano, nel comune di Negrar ( Verona), dalla badante che assiste l'anziana madre. Nella caduta, causata verosimilmente da un malore, Abel ha subito un grave trauma cranico ed ora è in coma.