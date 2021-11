Amarone Marne 180 è fra i rossi Top mondiali per Wine Spectator

VERONA - Orgoglio e soddisfazione per la notizia giunta dagli States: Wine Spectator, una delle più prestigiose riviste del settore enologico e istituzione a livello mondiale, inserisce l’Amarone della Valpolicella Marne 180 annata 2017 tra i 23 vini migliori italiani sui 100 top mondiali selezionati.

L'azienda Tedeschi lo produce e «ritrova in questo riconoscimento tutto il grande valore del proprio lavoro - spiega Sabrina Tedeschi - E quasi un quarto della classifica di Wine Spectator parla italiano, è un onore farne parte, si tratta di un segnale importante in una fase di ripresa e di grande impegno per tutto il comparto vinicolo locale e mondiale».